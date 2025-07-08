Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı 4 Bin 134 Paket Sigara Ele Ge geçirildi
Harran ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı 4 bin 134 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, gümrük kaçağı 4 bin 134 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince sigara kaçakçılığının önlenmesi kapsamında Harran ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 4 bin 134 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel