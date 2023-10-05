Şanlıurfa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 32 Aranan Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, 6'sı göçmen kaçakçılığı organizatörü 32 aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda ayrıca çalıntı motosikletler, hacizli araçlar ve kaçak malzemeler ele geçirildi.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da 6'sı göçmen kaçakçılığı organizatörü 32 aranan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ceylanpınar, Akçakale, Harran ilçeleri sınır bölgelerinde 251 jandarma personelinin katılımı ile "Göçmen Kaçakçılığını Önleme ve Huzur Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli, 6 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 69 düzensiz göçmen ile 10 tahditli göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6'sı göçmen kaçakçılığı organizatörü 32 aranan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Yakalanan düzensiz göçmenler ise geri gönderilmek üzere Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonda, 25 adet çalıntı motosiklet, 6 adet hacizli araç, 3 adet göçmen kaçakçılığında kullanılan araç, 12 adet tescilsiz araç, 270 kilogram kaçak çay, 3 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 123 araç trafikten men edildi. Kaçakçılıkta kullanılan araç ve sürücülerine de 1 milyon 43 bin 665 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA