Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Haberler

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
AA - Eşber Ayaydın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa'da, göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, 36 yabancı uyruklu İl Göç İdaresine teslim edildi.
Şanlıurfa'da, göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, 36 yabancı uyruklu İl Göç İdaresine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu göçmenlerin ülkeye kaçak yollarla girişini ve batı illerine sevklerini sağlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çalışmalar sırasında yakalanan Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 36 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
AA / Eşber Ayaydın - Güncel