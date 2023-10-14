Şanlıurfa'da Gerçekleştirilen Güvenli Şehir-5 Uygulamasında 31 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da kent genelinde gerçekleştirilen 'Güvenli Şehir-5' uygulamasında 31 aranan şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında yapılan çalışmalarda çalıntı araçlar, silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da aranan 31 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kent genelinde gerçekleştirilen "Güvenli Şehir-5" uygulamasında 31 aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde "Güvenli Şehir-5" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Toplam 93 ekipten oluşan 358 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 3 bin 841 kişi kimlik kontrollünden geçirilerek üst araması yapıldı, 51 işyeri denetlenerek arandı, 813 araç sorgulandı, 21 araca 102 bin 870 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamada, 4 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı araç, 1 tescilsiz motosiklet, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 16 adet fişek ve çeşitli türevlerde bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Asayiş uygulamasında aranan 31 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.