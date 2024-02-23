Şanlıurfa'da Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik Şanlıurfa'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde düzenlenen tanıtım günleri ikinci gününde de sürdü.

Program kapsamında yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini alana gelen öğrenciler, gençler ve vatandaşlara tanıttı.

Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, üniversiteler ve çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe katılımcılar ilgi gösterdi.

Stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi alan katılımcılar, çeşitli simülasyon ve etkinlik alanlarında söz konusu birimlerin uygulamalarına eşlik etti.

Alanda kurulan Anadolu Ajansı (AA) standında, katılımcılara AA personeli tarafından kurumun çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Bugün yapılan tanıtımlarla sona eren "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"ni yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Murat Alkan, AA muhabirine, Okçuluk federasyonu olarak kendilerinin de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde yerlerini aldıklarını söyledi.

Amaçlarının ata sporu okçuluğu gençlere öğretmek olduğunu belirten Alkan, programa katılımın yoğun olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Fatih Cesur da alanda çok güzel aktiviteler olduğunu hem bilgilendiğini hem de eğlendiğini ifade etti.