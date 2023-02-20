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Şanlıurfa'da gaz sıkışması nedeniyle patlama: 2 ölü, 8 yaralı

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Şanlıurfa'da gaz sıkışması nedeniyle patlama: 2 ölü, 8 yaralı

ŞANLIURFA'da iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'da iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın altında bulunan pastane ve giyim mağazasından birinde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamada iki iş yerinde de hasar oluştu, 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen 2 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, yaralananlar ise hastanelere götürüldü. Mağazadaki kıyafetlerle cansız mankenlerin yola savrulduğu bölgede polis, güvenlik önlemi aldı.Olay yerine gelen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını söyledi. Deprem nedeniyle riskli mahalle olan ve bölgedeki doğal gazın kesik olduğunu belirten Vali Ayhan, olayın tüm yönüyle araştırıldığını kaydetti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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