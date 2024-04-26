Şanlıurfa'da Fuhuş Yaptırdıkları İddiasıyla 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da maddi imkansızlığı bulunan kadınları fuhşa teşvik eden kişilerin takibe alınması sonucu 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 11 kadın ile fuhuş suçunun işlendiği 6 ikamete işlem yapıldı.
Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, maddi imkansızlığı bulunan kadınları fuhşa teşvik eden kişileri takibe aldı.
Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.
Fuhşa zorlanan 11 kadın ile fuhuş suçunun işlendiği 6 ikamete işlem yapıldı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.