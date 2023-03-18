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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından kent merkezinde belirlenen adreslere "şafak operasyonu" düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda fuhuş yapıldığı belirlenen 10 adresin kapatılması için de işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

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