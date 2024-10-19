Şanlıurfa'da Fuhşa Zorlama Operasyonu: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama

ŞANLIURFA'da tehdit ve baskı yoluyla kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen 9 şüpheli, polis ekiplerinin 3 aylık takibiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, şiddet ve baskı kullanarak kadınlara zorla fuhuş yaptıran kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 3 aylık takibiyle şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.