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Şanlıurfa'da Fuhşa Zorlama Operasyonu: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama

Şanlıurfa'da Fuhşa Zorlama Operasyonu: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama
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Şanlıurfa'da polis, kadınları tehdit ve baskı ile fuhşa zorlayan 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 aylık çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA'da tehdit ve baskı yoluyla kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen 9 şüpheli, polis ekiplerinin 3 aylık takibiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, şiddet ve baskı kullanarak kadınlara zorla fuhuş yaptıran kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 3 aylık takibiyle şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Güvenlik 3-sayfa Güncel Kadın Polis Hukuk Suç

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