Şanlıurfa'da Fıstık Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da fıstık bahçelerinden ve işleme tesislerinden fıstık çalan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada silah, fıstık ve hırsızlıkla elde edilen para ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da fıstık bahçelerinde ve işleme tesislerinden fıstık çaldığı belirlenen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, durumundan şüphelenerek 'dur' ihtarında bulunduğu ancak durmayan otomobili takip etmeye başladı. 3 şüpheli takip sırasında araçlarını yol kenarına bırakarak arazide yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiplerin kovalamacası sonucu yaklanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 1 tüfek, 1 çuval fıstık ile hırsızlıktan elde ettikleri değerlendirilen 32 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan Barzan A., Müslüm Y. ve Gülperi A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.