Şanlıurfa'da etkili olan fırtına sürücülere zor anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde merkez Karaköprü ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtınada birçok işyerine ait tabelalar devrildi. Yaklaşık bir saat etkili olan fırtına yerini yağmur yağışına bıraktı. Yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

(Şinasi İnan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel