Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi

Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince fırınlarda denetimler gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler ramazan ayında da sürdürüyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri özellikle sahurda fırınlarda gerçekleştirdiği denetimlerde, hijyen, gramaj, temizlik ve iş yeri açma ruhsatı kontrol edildi.

Ekipler denetimlerde, kaliteli üretim yapılması ve sağlıklı hizmet verilmesi yönünde uyarılarda bulundu.