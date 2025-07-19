Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

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Birecik ilçesi meydan mahallesinde, Fırat Nehri kıyısında vatandaşa ait bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, cesedi sudan çıkararak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu.

Meydan Mahallesi'nde vatandaşlar, nehrin kıyıya yakın yerinde suda sürüklenen birini fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Salih Darıcı - Güncel
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