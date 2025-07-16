Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Boğulma Olayı: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri ise tedavi altına alındı.

Kırsal Keskince Mahallesi'nde ailesiyle piknik yapan Beyza Nur Arslan (13) ve ablası Sevgi Arslan (17) serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş, çevredekilerce sudan çıkarıldı.

Yakınlarınca Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Beyza Nur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan abla Sevgi Arslan ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak

Ankara'da ağır misafir! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti

13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.