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Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Boğulan Genç Kurtarılamadı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sıcak havadan bunalan 16 yaşındaki Baran Çopur, Fırat Nehri'ne girerek boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde sıcak havadan bunalıp, Fırat Nehri'ne giren Baran Çopur (16), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, liseye yeni kayıt yaptıran Baran Çopur, sıcak havadan bunalıp, arkadaşlarıyla birlikte Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre arkadaşlarıyla birlikte nehirde yüzen Çopur, gözden kayboldu. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Baran Çopur'un suda kaybolduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Baran Çopur, jandarmaya ait tekneyle sudan çıkarıldı. Çopur, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırat Nehri Şanlıurfa Birecik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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