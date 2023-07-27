Şanlıurfa'da 'Fırat 7' Operasyonunda 40 Şüpheli Gözaltına Alındı

ŞANLIURFA'da, 2 bin polisin katılımıyla düzenlenen ve 'Fırat 7' ismi verilen huzur operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.Kentteki eğlence merkezlerine yönelik dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 2 bin polisin katılımıyla 'Fırat 7' operasyonu düzenlendi. Kent genelinde 33 ayrı noktada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 8 bin kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. 9 ruhsatsız tabanca, kesici aletler ve uyuşturucu ele geçirilen operasyon kapsamında denetlenen eğlence mekanlarında konsomatris olarak çalıştıkları öne sürülen Suriye uyruklu 15 kadın ille çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 11 iş yerine de cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel