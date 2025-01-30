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Şanlıurfa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da Firari Hükümlü Yakalandı
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Siverek ilçesinde 25 ayrı suçtan 41 yıl hapis cezası bulunan bir firari, uyuşturucu paketleriyle birlikte yakalandı. Şanlıurfa Valisi, gençlerin geleceğini tehdit eden sokak satıcılarına karşı düzenli mücadele ettiklerini vurguladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 25 ayrı suçtan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da zehir tacirlerine fırsat vermediklerini belirtti.

Siverek'te çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan uygulamada, uyuşturucu ticareti, hırsızlık gibi 25 ayrı suçtan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalandığını aktaran Şıldak, yapılan üst aramasında satışa hazır 14 paket halinde 10,31 gram sentetik uyuşturucu bulunan hükümlünün cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Vali Şıldak, kentte gençlerin geleceğini tehdit eden sokak satıcılarına asla göz açtırmayacaklarını ve başarılı çalışmaları dolayısıyla çarşı ve mahalle bekçilerini kutladığını bildirdi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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