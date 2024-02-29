Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.