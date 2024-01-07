Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 yıl önce işlediği 'kasten öldürme' suçundan hüküm giyen B.B'nin kaldığı adresi tespit etti. Operasyon sonucunda hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 yıl önce işlediği "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.B'nin (55) kaldığı adresi belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.