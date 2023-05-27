Şanlıurfa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve operasyonla yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K, saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.