Şanlıurfa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Şanlıurfa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Şanlıurfa'da, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.A'nın saklandığı yer belirlendi.

Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Terör, Güncel, Haberler

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