Şanlıurfa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.A'nın saklandığı yer belirlendi.
Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Eşber Ayaydın - Güncel