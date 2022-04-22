Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler

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Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmene, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmene, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık L.B. ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, FETÖ ile ilişkili olduğuna dair kuvvetli deliller bulunan sanığın örgütün plan ve programları dahilinde hareket ettiğini belirtti.

Savcı, eski öğretmen olan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Terör, Güncel, Haberler

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