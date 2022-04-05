Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler

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Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık C.D. ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ ile ilişkili olduğuna dair kuvvetli delillerin bulunduğunu ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Savcı, eski öğretmen olan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı bulunan sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Terör, Güncel, Haberler

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