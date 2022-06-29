Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski teğmene, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski teğmene, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık M.A.T. ile avukatı katıldı. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın mahrem imamlarla sabit hatlar üzerinden görüştüğü ve örgüt toplantılarına katıldığının tespit edildiğini belirtti. Savcı, eski teğmen olan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu. Sanık ise savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdiği sanığın mevcut halinin devamına hükmetti. AA / Rauf Maltaş - Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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