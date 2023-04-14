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ŞANLIURFA'DA FETÖ OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA

Güncel Haberler

ŞANLIURFA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri 'Turgut Aslan' ismi verilen operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli belgeler, dijital dokümanlar ile F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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