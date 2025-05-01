1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Trump, en yakınındaki ismin üstünü çizdi

Şanlıurfa'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Feci Kaza: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 24'üncü kilometresindeki Hacılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Sinan Kına yönetimindeki 63 S 1148 plakalı minibüs ile Suriye uyruklu İsa Hüseyin idaresindeki 06 AZ 4807 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan Hatun Elhamaddi, Mustafa Hamadi, Mehe Abov ile minibüste yolcu olarak bulunan Emine Akın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.