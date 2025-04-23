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Şanlıurfa'da Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'da gerçekleşen kazada, bir otomobil kontrolünü kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdülsamet Şeyhanlıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği otomobilin park halindeki araçlara çarparak devrildiği görüldü. Kazayla birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredekiler kısa süreli panik yaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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