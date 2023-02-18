Şanlıurfa'da fahiş kira ve ev taşıma ücretlerine sıkı denetim

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Yüksek fiyattan kiraya verilen evlerin 2 yıl boyunca mühürleneceği kaydedilirken, fahiş ev taşıma ücretine de sınırlama getirildi.

340 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da, depremde evleri yıkılan ve hasarlı olan aileler, sağlam evlere taşınıyor. Ev bulmakta zorluk çeken vatandaşlar, fahiş kira artışları nedeniyle zor durumda kalıyor. Bazı ev sahibi ve emlakçıların 5 ila 13 bin lira arasında kira, 6 ile 1 yıllık da depozito istemesi üzerine Şanlıurfa Valiliği harekete geçti. Valilik, mağdur edilen vatandaşların 175 telefon hattını araması durumunda kira artışı yapan veya evinden kiracıyı çıkaran ev sahibine cezai işlemin yan sıra evlerinin 2 yıl boyunca mühürleneceğini duyurdu.

Çevre illerden gelen depremzedelere yönelik Harran'da konteyner kentte incelemede bulunan Vali Ayhan, buradaki eksikliklerin tamamlanması için çalışmalara başlandığını kaydetti.