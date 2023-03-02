Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı; kadın öldü, eşi ağır yaralı Güncel Haberler ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, eve yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Fatma Coşkun (40) hayatını kaybetti, eşi Halil Çoşkun ise ağır yaralandı. ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, eve yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Fatma Coşkun (40) hayatını kaybetti, eşi Halil Çoşkun ise ağır yaralandı. Olay, gece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çoşkun ailesinin oturduğu eve silahlı saldırı düzenlendi. Fatma Çoşkun yaşamını yitirirken, eşi Halil Çoşkun da ağır yaralandı. Bölgeye ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Halil Çoşkun'u ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evde çok sayıda boş kovan bulan polis, şüpheli ya da şüphelileri belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Akçakale 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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