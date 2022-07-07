Şanlıurfa'da ev yangınında 1 itfaiyeci yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da ev yangınında 1 itfaiyeci yaralandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da ev yangınında 1 itfaiyeci yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangına müdahale esnasında kafasına demir düşen itfaiye eri yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangına müdahale esnasında kafasına demir düşen itfaiye eri yaralandı.

Cengiz Topel Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Apartmandaki 3 kişi dumandan etkilendi.

Müdahale esnasında bir itfaiye eri kafasına isabet eden demir parçası nedeniyle hafif yaralandı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. ???????

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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