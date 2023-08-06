Şanlıurfa'da Eski Eşini Öldüren Adam Yakalandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 1 ay önce cezaevinden çıkan Murat Utuş (36), yolunu kesip, tartıştığı eski eşi Esma Kalenderli'yi (30) tabanca ile vurarak öldürdü.

Esma Kalenderli, 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezaevinde olan eşi Murat Utuş'tan boşandı. Esma Kalenderli, boşanmanın ardından 3 çocuğu ile ailesinin yanına yerleşti. Murat Utuş ise 1 ay önce cezaevinden tahliye oldu. İddiaya göre; boşanmayı hazmedemeyen Murat Utuş, bu sabah alışveriş için evden çıkan Esma Kalenderli'yi Atatürk Bulvarı'nda yolunu kesti. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Murat Utuş, üzerinde taşıdığı tabanca ile eski eşine peş peşe ateş açtı. Esma Kalenderli kanlar içinde yere yığılırken, Murat Utuş ise kaçtı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esma Kalenderli, kurtarılamadı. Kaçan Utuş ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.