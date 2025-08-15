Şanlıurfa'da Eşini Öldüren Adam İntihar Etti

Şanlıurfa'da bir kişi eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Merkez Haliliye ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Sinan (30) ve Kadriye Ejder'den (27) bir süredir haber alamayan yakınları eve gelerek durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.???????

İtfaiye personelinin yardımıyla içeri giren ekipler, Ejder çiftinin silahla vurularak öldüğünü belirledi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Sinan Ejder'in eşi Kadriye'yi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Ejder çiftinin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı.

Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.