Şanlıurfa'da Eşini Öldüren Adam İntihar Etti

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir adam, eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, çiftin yakınlarının durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı. 5 yaşındaki çocukları koruma altına alındı.

İtfaiye personelinin yardımıyla içeri giren ekipler, Ejder çiftinin silahla vurularak öldüğünü belirledi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Sinan Ejder'in eşi Kadriye'yi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Ejder çiftinin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı.

Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
