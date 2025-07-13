Şanlıurfa'da Epilepsi Nöbeti Geçiren Kişi 4. Kattan Düştü

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde epilepsi nöbeti geçirerek 4. katın balkonundan düşen A.A. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde epilepsi nöbeti geçirerek 4. katın balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ikamet ettiği apartmanın 4. katının balkonunda epilepsi nöbeti geçiren A.A. (40) zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin desteğiyle bulunduğu yerden kaldırılan A.A, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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