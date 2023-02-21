Şanlıurfa'da enkazlar kaldırılıyor, evler onarılıyor

ŞANLIURFA'da depremde yıkılan binaların enkazı polis eşliğinde kaldırılıyor, hasarlı evler onarılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin etkilediği, 340 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı polis eşliğinde kaldırılıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Fen İşleri Dairesi başkanlıklarının ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. 19 binanın yıkıldığı Şanlıurfa'da, enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak alanlarda caddelerle sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kentin farklı bölgelerinde süren çalışmalar, geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleştiriliyor. Çadır ve güvenli alanlarda kalanlar da evlerinde oluşan çatlak ve duvarları onarıma başladı. Az hasarlı evlerde oluşan duvar çatlakları, özel hazırlanan dolgu maddesiyle güçlendirilip tadilatına başlandı.