Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kişi 52 saat sonra kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından bir kişi depremden 52 saat sonra kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından bir kişi depremden 52 saat sonra kurtarıldı.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Birecik'te yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, enkazdan depremden 52 saat sonra Serhat Kaya'yı yaralı kurtardı.
Kaya, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel