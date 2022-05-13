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ŞANLIURFA - Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'ndeki engelli bireyler tarafından oluşturulan mehteran ekibinin gösteriyle başladı.

Gösterinin ardından tiyatro oyunları, halat çekme, yumurta ve çuval oyunları sergilendi. Engelli bireylerin katıldığı oyunlarda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Etkinliğe katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tekerlekli sandalye ile rampadan geçerek engelli bireyler ile empati yaptı. Görme engelliler için yapılan parkurda hissedilebilir zeminde yürüyen Başkan Beyazgül, çim hokeyi oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyazgül, Şanlıurfa'da engelli bireylerin hayata katılabilmelerini sağlamak amacıyla açtıkları merkezlerde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, engelli bireylerle bütünleştiklerini, engelsiz bir Şanlıurfa için çalışma sürdürdüklerini ifade etti.

AA / Yasin Dikme - Güncel

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