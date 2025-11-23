Haberler

Şanlıurfa'da Engelli Bakım Merkezinde Yangın: Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Engelli Bakım Merkezinde Yangın: Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'daki özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında ağır yaralanan 7 yaşındaki Poyraz Efe Öztürk hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden otizmli Poyraz Efe Öztürk'ün (7) ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Batıkent Mahallesi'ndeki özel engelli bakım merkezinde, 21 Kasım'da yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın bir bölümünü sararken, alevler arasında kalan otizmli Poyraz Efe Öztürk, ağır yaralandı. Yaralı Öztürk ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, içeridekiler ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın söndürülürken, hastaneye kaldırılan Poyraz Efe Öztürk, kurtarılamadı. Anne ve babası ayrı olan ve Osmaniyeli depremzede olduğu öğrenilen Poyraz Efe Öztürk'ün cenazesi, otopsi sonrası toprağa verilirken; Şanlıurfa Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen kuruluşta kalan bir çocuğumuz maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.