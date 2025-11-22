Haberler

Şanlıurfa'da Engelli Bakım Merkezinde Yangın: Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangında, ağır yaralanan otizmli 7 yaşındaki Poyraz Efe Öztürk, hastanede hayatını kaybetti. Yangın sonrası tahliye çalışmaları gerçekleştirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da özel bir engelli bakım merkezinde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan otizmli Poyraz Efe Öztürk (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, dün akşam Batıkent Mahallesi'ndeki özel engelli bakım merkezinde çıktı. Özel engelli bakım merkezinde, henüz bilinmeyen neenle çıkan yangın, yangın kısa sürede binanın bir bölümünü sardı. Yangın sırasında merkezde bakım altında bulunan otizmli Poyraz Efe Öztürk, alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, hızla tahliye çalışması başlattı. Binadaki diğer kişiler güvenli şekilde tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan Poyraz Efe Öztürk ise ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Poyraz Efe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden minik Poyraz Efe'nin ebeveynlerinin ayrı olduğu ve aynı zamanda Osmaniyeli depremzede oldukları öğrenildi. Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
