Şanlıurfa'da engelli Abdullah'ın isteğini polisler gerçekleştirdi - Haberler

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Şanlıurfa'da engelli Abdullah'ın isteğini polisler gerçekleştirdi

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da engelli Abdullah'ın isteğini polisler gerçekleştirdi

Şanlıurfa'da bedensel engelli Abdullah Çoban'ın motosikletle gezme hayali, İl Emniyet Müdürlüğünün yunus timinde görevli polisler tarafından gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bedensel engelli Abdullah Çoban'ın motosikletle gezme hayali, İl Emniyet Müdürlüğünün yunus timinde görevli polisler tarafından gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde kurs öğreticisi Kadir Aslan, sosyal medyada kursiyerlerden engelli Abdullah Çoban'ın "Gerçek hayatta binemiyorum bari sanal hayatta bineyim" paylaşımını gördü.

Çoban'ın hayalini gerçekleştirmek isteyen Aslan, durumu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus timine bildirdi.

Engelli Koordinasyon Merkezine gelen polisler, Çoban'ı ve arkadaşlarını motosiklete bindirerek gezdirdiler.

Kurs öğreticisi Aslan, Abdullah'ın hayalini biraz da olsa gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ilgi ve alakalarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Çoban, Şanlıurfa, Engelli, Güncel, Haberler

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