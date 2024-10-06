Şanlıurfa'da elini hamur makinesine kaptıran çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde eli hamur makinesine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eyüp Nebi Mahallesi'nde pide fırınında çalışan H.Ş. (13) hamur yaparken elini makineye kaptırdı.

Durumu fark eden çalışanlar, makineye durdurarak sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, kolun daha fazla zarar görmemesi için spiral ve demir makasıyla hamur makinesini keserek çocuğu kurtardı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şehitoğlu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.