Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, elinde bıçakla girdiği apartmanda dairelerin zilini çalan ve bir kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, elinde bıçakla girdiği apartmanda dairelerin zilini çalan ve bir kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Abdullah Gül Bulvarı'ndaki binaya elinde bıçakla giren ve dairelerin zillerini basan A.M.F, binadaki bir kişiyi bıçakladı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlıyı çevredekiler durdurarak tartakladı.

Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.M.F, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Abdullah Gül Bulvarı, Şanlıurfa, Polis, Güncel, Haberler

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