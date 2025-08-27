Şanlıurfa'da Elektrik Malzemeleri Satan İş Yerinde Yangın

ŞANLIURFA'da elektrik malzemeleri satılan bir iş yerinde çıkan yangında 1 kadın dumandan etkilenirken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında itfaiyenin su basıncını ayarlamakta gecikmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine tepki gösterirken, bazıları da cep telefonuyla görüntü çekmek için birbiriyle yarıştı.

Yangın, akşam saatlerinde Kamberiye Mahallesi'nde bulunan elektrik malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında iş yerinden yoğun duman yükseldi. Kısa sürede içerideki plastik malzemelerin de tutuşmasıyla alevler tüm dükkanı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için hazırlık yaptığı sırada, su basıncının ayarlanamaması nedeniyle kısa süreli aksama yaşandı. Alevlerin büyümesine tepki gösteren vatandaşlar, 'suyu açın' diyerek itfaiyeye seslendi. Bu sırada basınçlı suyun hortumdan çıkmasıyla çevredeki bazı vatandaşlar da ıslandı. Yangını izleyen çok sayıda kişi ise cep telefonlarıyla görüntü çekmek için birbirleriyle yarıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kadın ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.