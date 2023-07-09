Şanlıurfa'da Elektrik Kesintisi Protestosu: 20 Kişi Gözaltına Alındı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, 5 gündür elektrik verilmediği için arazileri susuz kalan çiftçiler, protesto için lastik yakıp, taşlarla yolu kapattı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu eylemde yolu açmayan çiftçilere güvenlik güçleri müdahalede bulundu, 20 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir'de Mutlu, Yazgüneşi, Talihli, Küçükmutlu, Ceylan, Bağlarbaşı ve Basmaklı Mahallerinde elektriği kesik olan ve sulama yapamayan çiftçiler, DEDAŞ Viranşehir İşletme Şefliği binası önüne geldi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı protestoda çiftçiler yolu, taş ve lastik yakarak trafiğe kapattı. Ekili tarlalarını sulama sezonunda elektrik kesintisi nedeniyle sulayamadıkları için eylem yapan çiftçilerin dağılması yönünde güvenlik güçleri uyarıda bulundu. Polis ve jandarmanın uyarısına uymayarak eylemlerini sürdüren çiftçilere jandarma TOMA'dan taziyikli su ile biber gazıyla müdahalede bulundu. Yaşanan protestoda 20 kişi gözaltına alınırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat süren eylem güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.