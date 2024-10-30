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Şanlıurfa'da Elektrik Kablolarını Çalmaya Çalışan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Şanlıurfa'da Elektrik Kablolarını Çalmaya Çalışan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer altından geçen elektrik kablolarını çalmaya çalışan 3 şüpheli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yer altından geçen elektrik kablolarını çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerince yapılan devriye sırasında Yeni Mahalle Güllü Sokak'ta elektrik kablolarını yer altından çıkarmaya çalışan 3 şüpheli tespit edildi.

Ekiplerce suçüstü yakalanan 3 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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