Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerinde çalışan Sadık Dedecan, açıkta bırakılan kabloya temas ederek elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Dedecan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehirde sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Dedecan'ın ölümü büyük üzüntü yarattı.