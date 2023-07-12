Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerinde çalışan Sadık Dedecan, açıkta bırakılan kabloya temas ederek elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Dedecan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehirde sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Dedecan'ın ölümü büyük üzüntü yarattı.
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Eyyübiye ilçesi Yusufpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Sadık Dedecan (29) açıkta bırakılan kabloya temas edince elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Dedecan, ambulansla kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Dedecan, kentte sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınıyordu.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel