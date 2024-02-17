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Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Ağır Yaralandı

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Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde evde arızalanan makineyi tamir etmek isteyen bir kişi elektrik akımına kapıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.

Selçuklu Mahallesi'nde evde arızalanan makineyi tamir etmek isteyen F.A. (31) akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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