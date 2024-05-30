Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, elektrik panosundaki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Hasan A. (40) 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada elektrik panosundaki arızayı gidermek istediği sırada akıma kapıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.