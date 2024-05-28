Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan bir işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Yusuf T. (24), kırsal Burç Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek için direğe çıktı.
Akıma kapılarak zemine düşen Yusuf T, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yusuf T, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.