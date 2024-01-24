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Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir binada tesisat işi yapan Mahsun Kurt, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kurt, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Kırsal Yaban Mahallesi'nde bir binada tesisat işi yapan Mahsun Kurt (30), elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Kurt, çevredekilerce çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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