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Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan İnşaat Ustası Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan İnşaat Ustası Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da inşaatta çalışan Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin, açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan El Hüseyin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'da elektrik akımına kapılan sıva ustası Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin (24), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Osmanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta sıva ustası olarak çalışan Ahmet El Hüseyin, açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Ahmet El Hüseyin, diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet El Hüseyin, kurtarılamadı. Cenaze, adli tıp kurumundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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